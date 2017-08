Polícia recupera mais sacas de café que seriam de quadrilha em Bandeira do Sul

ais de 80 sacas de café e uma moto foram recuperadas na noite desta quarta-feira (9) em Bandeira do Sul (MG). Segundo a Polícia Militar, o proprietário de um sítio acionou os militares após desconfiar de cinco homens para quem alugou um sítio há cerca de três semanas. O homem contou aos militares que as suspeitas surgiram após assistir uma reportagem sobre uma quadrilha especializada em furto de grãos de café.

Ao chegarem ao local, a PM encontrou o sítio com sinais de abandono recente, com 88 sacas de café e uma moto. O dono do sítio afirmou para a polícia que as sacas não são dele. A Polícia Civil foi acionada, mas os militares suspeitam que se trata da mesma quadrilha que vinha furtando grãos de café na região.