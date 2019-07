Homem mata a namorada e é preso pela PM em Santa Rita do Sapucaí

Após cometer o crime, o pedreiro aposentado fugiu de carro para a zona rural e tentou suicídio às margens da rodovia BR-459, em Brasópolis. O suspeito atirou o carro contra uma árvore e atingiu seu peito com uma faca. Ele foi capturado e socorrido até o Hospital Escola de Itajubá e preso em flagrante. A faca utilizada no crime foi apreendida pela PM.

“Com o bloqueio da Polícia Militar, deparamos com o veículo. Com a mesma faca que ele praticou o feminicídio, ele tentou se suicidar, porém com lesões leves no tórax. E também jogou o veículo contra uma árvore”, completou o capitão da PM.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem já havia sido preso após ter esfaqueado uma ex-companheira, há mais de 10 anos. “Foi da mesma forma. Ele ficou aproximadamente 15 dias preso na ocasião”, explicou o delegado Daniel Leme Amaral.