Polícia prende quadrilha suspeita de roubar bancos em Minas e São Paulo

As prisões e apreensões foram realizadas pela Polícia Civil de Guarulhos. No entanto, os principais crimes pelos quais a quadrilha é investigada são assaltos na cidade de Extrema, no sul de Minas e Ibiúna, no interior do estado.

Os presos foram indiciados por organização criminosa e furto qualificado e foram transferidos para o 1º DP de Guarulhos, onde passaram por audiências de custódia nesta sexta-feira (28).