Polícia Militar realiza grande apreensão de drogas e dinheiro em Poços de Caldas

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas, dinheiros, arma, munições, dentre outros em Poços de Caldas na tarde da última quinta-feira (23). Uma equipe realizava uma fiscalização em ruas da cidade, no momento em que um motociclista foi abordado. Com ele, foram encontrado um grande maço de dinheiro. Ao todo, havia R$ 512,00, o suspeito não soube comunicar qual era a procedência do dinheiro. Os policiais realizaram uma consulta no sistema, sendo constatado que o homem de 33 anos, já tinha passagens por tráfico.

Questionado, o suspeito disse que tinha uma pequena quantidade de maconha em casa. No entanto, ao chegar no local o homem confessou que havia alguns outros tabletes da mesma droga. Na residência, os militares apreenderam cinco tabletes de maconha, dentre eles, três grandes e dois pequenos, uma balança de precisão, uma faca usada para raspar drogas, um revólver calibre.38, seis munições raspadas, além de aproximadamente R$ 2.000 mil.

O passageiro da moto disse que não sabia do envolvimento do mototaxista com o tráfico e que havia apenas o contratado pra uma corrida.

O mototaxista foi preso e todo material aprendido.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Militar