Polícia encontra ossada humana em pasto em Lavras

O material foi recolhido pela perícia para avaliação

Na ultima terça-feira (24), em Lavras, os militares estiveram na Rodovia BR 265, onde em contato com o solicitante, 65 anos, este informou que alguns de seus empregados estavam capinando seu terreno e ao se aproximarem de uma área de preservação ambiental depararam com partes de uma ossada no chão.