‘Operação Luz da Infância’ – Polícia Civil prende 2 suspeitos contra pedofilia na região

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de pedofilia na região, um em Machado e outro em Alfenas. A ação policial, realizada na quinta-feira (28), faz parte da 4ª fase da Operação Luz da Infância, realizada em todo o país.

“O Ministério da Justiça trouxe algumas informações para a Polícia Civil e a partir dessas informações, realizamos diligências e conseguimos chegar nessas duas pessoas”, explicou o delegado regional Thiago Gomes Ribeiro durante a coletiva à imprensa.

A prisão em Alfenas foi no bairro Campinho, onde o suspeito de 32 anos foi detido. Na casa dos suspeitos a polícia encontrou material pornográfico de menores e uma agenda, onde estavam anotados endereços eletrônicos que forneciam esse conteúdo. Também foram apreendidos computadores, CDs, HDs e celulares com conteúdos pornográficos.

Os suspeitos já eram investigados. Eles foram ouvidos na 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Alfenas, e devem responder pelo crime de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. A pena de até quatro anos.



A Polícia Civil continua as investigações para identificar se mais pessoas da região fazem parte do esquema de armazenamento e compartilhamento do material pornográfico. A delegada Renata Rezende disse que é preciso avançar nas investigações sobre os suspeitos para constatar se trata de uma rede ou de visualizações locais.

No Brasil, a quarta fase da Operação Luz na Infância foi realizada em 133 cidades, de 26 estados e do Distrito Federal. Foram cumpridos 266 mandados de busca e apreensão. A operação policial é coordenada pelo Ministério da Justiça.

A operação apura crimes como abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Além disso, a polícia investiga envolvidos com compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil. As penas variam de 1 a 8 anos de prisão.

Fonte: Alfenas Hoje / Fotos: Reprodução/EPTV