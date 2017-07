Polícia Civil investiga o padre suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos, possa ter feito outra vítima na cidade

Em depoimento, a menor contou que o religioso já teria se envolvido com outra menina que ajudava na celebração das missas. O caso teria acontecido há 8 anos e hoje essa menina estaria com 18 de idade.

Segundo a delegada que investiga o caso, a menina está com medo de falar. “Ela está bem nervosa, se sentiu culpada, achou que ia ser presa, me abraçou, chorou”, conta a delegada.

A garota teria contado para dois amigos o que estava acontecendo e eles disseram para ela gravar tudo com o celular. Segundo a delegada, os abusos aconteciam há pelo menos 1 ano.

“Esse vídeo foi na casa paroquial, no quarto dele, pelo que a gente está apurando. Nós vamos fazer perícia criminal para ver se as imagens realmente condizem com o quarto dele. E ela relata agora que também aconteceu na casa dela outras vezes”, completa a delegada.