Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos de matar taxista

A Polícia Civil de Três Corações, está realizando uma operação em busca dos envolvidos no assassinato de um taxista em Conceição do Rio Verde (MG) em agosto deste ano. De acordo com os policiais, oito mandados de busca e apreensão e de internação estão sendo cumpridos.

Leandro Hélio Lino, de 59 anos, desapareceu no dia 17 de agosto. O corpo foi encontrado no dia seguinte em um barranco próximo ao Rio Verde em um local de difícil acesso. Ele foi retirado do local com a ajuda do Corpo de Bombeiros e tinha a marca de um tiro nas costas.