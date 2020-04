Poços de Caldas: Corpo de jovem desaparecida é encontrado; Detento solto confessa crime

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Poços Já

O corpo de Jenifer Hugo, de 18, foi encontrado na manhã da última quinta-feira (23), em Poços de Caldas. Jenifer estava desaparecida desde o começo deste mês. A Polícia Civil disse em coletiva de imprensa que as investigações levaram a um detento de 35 anos, que estaria solto devido liberdade provisória obtida junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , em virtude da pandemia do coronavírus. O suspeito confessou o estrupo e homicídio da jovem.

Segundo o delegado, Cleyson Rodrigo Brene, as autoridades chegaram até o suspeito após ele ter sido preso por tentativa de estupro no último dia 16, próximo ao local onde Jenfier havia sumido. Com a suspeita em mãos, policiais foram até o presídio de Botelhos, onde o homem confessou o crime.

Jenifer teria sido estrupada antes de ser estrangulada pelo autor/Foto: Reprodução

Ainda conforme o delegado, o homem teria utilizado um fio de celular para estrangulá-la.

O delegado disse ainda que o detento seguirá preso preventivamente pelo crime de tentativa de estrupo, ocorrido no último dia 16. Em relação à morte de Jenifer, o autor irá responder por crime de homicídio, estupro, ocultação de cadáver e furto. A hipótese de latrocínio não está descartada.