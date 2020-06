PM prende suspeitos de assalto a banco de Caldas e recupera mais de R$688 mil

Pin Compartilhar 0 Compart.

Gerentes e familiares foram mantidos reféns durante a ação dos bandidos, que conseguiram levar aproximadamente R$1 milhão do cofre da agência

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: PM

A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos e apreendeu um adolescente, envolvidos no assalto a uma agência bancária de Caldas, que teve dois gerentes como reféns, além da família de um deles. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (3).

Segundo a polícia, quatro dos suspeitos entraram em Alfenas com um dos carros que teria sido usado no crime e foram parados. Com eles, foram encontrados mais de R$688 mil em dinheiro, que teria sido levado da agência, e duas armas. O outro suspeito foi detido em Caldas.

Ação dos bandidos

Por volta das 18h30 de terça-feira (2), três criminosos invadiram a casa de um dos gerentes, de 54 anos, e renderam ele e a família. Durante toda a noite e madrugada a família foi mantida trancada na residência.

Por volta das 8h da manhã de quarta-feira (3), os bandidos seguiram com os reféns para o banco e forçaram o gerente a retirar cerca de R$1 milhão do cofre da agência, que foi colocado em sacolas. Enquanto os bandidos realizavam o crime, um outro gerente, de 39 anos, chegou à agência e acabou sendo rendido pelos criminosos e também feito refém.

Após o assalto, os criminosos deixaram os gerentes na agência e fugiram em um veículo, levando a mulher, de 44 anos, e as duas filhas do gerente que havia sido rendido primeiro. As vítimas foram liberadas próximo a Congonhal.



Ação da PM

Por volta das 8h30, os policiais foram acionados em Caldas, pela equipe de

vídeo monitoramento do Banco do Brasil. A denúncia informava que teria sido acionado o botão de pânico na agência.

Os policiais foram até o local e em contato com os funcionários constaram que se tratava de extorsão mediante sequestro e que os autores ainda estariam fazendo reféns, a esposa e filhos de um dos gerentes da agência.

Diante das informações foram acionados todos os esforços da unidade buscando localizar os autores. Os policiais acionaram cerco bloqueio na região, após informações levarem em conta que os bandidos seriam de Alfenas.

Uma equipe de patrulha de Alfenas suspeitou de um veículo Citroen C4 Pallas, que estava sendo ocupado por quatro homens, na MG-179 . Os suspeitos furaram o bloqueio e tentaram fugir, mas acabaram sendo alcançados e rendidos na Avenida José Paulino da Costa.

Segundo os policiais, um dos suspeitos saiu correndo do carro e conseguiu evadir do local. Mas, por já ser conhecido no meio policial, acabou sendo preso em seguida.

Durante abordagem, os policiais encontraram R$688.297,00 e duas armas, um revolver taurus cal. 38 e outro cal. 32, dentro do veículo. Os suspeitos resistiram à prisão e tiveram que ser contidos pelos policiais.









Os suspeitos confessaram o crime e apontaram ainda um quinto integrante da ação, que seria morador de Caldas. O homem também foi capturado pelos policiais.

Os quatro autores foram presos, e o menor apreendido, e conduzidos para a 9° Delegacia Regional de Polícia Civil. .