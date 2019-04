PM prende autor de tráfico e recupera materiais furtados em Elói Mendes

Nessa terça-feira (16), por volta das 10h, durante operação batida policial na Rua Marina Machado, bairro Capetinga em Elói Mendes, próximo ao local conhecido por boca do “Manquinho”, a Polícia Militar avistou o autor de 18 anos em atitude suspeita, sendo que ao ser dado ordem de parada, ele jogou um invólucro de maconha no chão e saiu correndo, mas foi alcançado e preso, admitindo que comprou a droga no citado lugar.

Na casa do autor de 38 anos, vulgo “Manquinho”, a esposa do mesmo franqueou a entrada, informando que ele não se encontrava e logo na garagem, em um cano de PVC, foram localizadas 95 pedras de crack embaladas e prontas para a venda.

O autor chegou numa motocicleta Honda CG Titan com placa de Elói Mendes, no que foi abordado e preso.

Foram localizados materiais e ferramentas produtos de furto ocorridos na zona rural da cidade, sendo apreendidos os seguintes materiais: 06 derriçadeiras, 01 soprador, lixadeira, Makita, 02 caixas metálicas com ferramentas, 02 riscadeiras, esmeril e várias outras máquinas desmontadas.

Também foram apreendidas 03 bicicletas aro 26, cujo o autor não soube informar a procedência.

Sobre a cama do casal estava uma carteira de couro com os documentos do autor e a quantia de R$ 865,00 e em meio à roupas, foi encontrada 01 arma de fogo, sendo uma garrucha de 02 canos calibre 44, em um coldre com 06 munições do mesmo calibre.

Também foram localizadas 03 peças de fardamento semelhantes aos utilizados pela Polícia Militar de Minas, sendo 03 camisas com velcros e outras detalhes.

A motocicleta que o autor conduzia foi removida por não estar devidamente licenciada, bem como o autor não ser habilitado, sendo lavradas as respectivas autuações.

Diante dos fatos, os autores foram presos e encaminhados para a delegacia junto com todo o material apreendido, onde permaneceram para as devidas providências.

Fonte e fotos: PM