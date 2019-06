PM do Meio Ambiente deflagra Mega Operação na região

20 pássaros e 14 gaiolas foram apreendidos, sendo aplicado um total de R$ 45.117,26 em multas ambientais

Entre esta quinta-feira (6) e esta sexta (7), a Polícia Militar de Minas Gerais desencadeou, em todo o Estado de Minas Gerais, a Mega Operação Alferes. Durante a operação, a Sexta Companhia da Polícia Militar do Meio Ambiente (6ª Cia PM MAmb), com sede em Lavras, demandou de seus 53 componentes um empenho grandioso para que a sensação de segurança na zona rural fosse alcançada.

A operação foi desencadeada em todos os municípios da região, prevenindo e reprimindo o porte ilegal de armas, o tráfico de drogas, o furto/roubo de veículos, além de realizar abordagens, blitzen nas rodovias para interceptar o transporte de produtos furtados/roubados nas áreas rurais, além de fiscalizar outros crimes de trânsito.

O cidadão, nos rincões de Minas, pode perceber a atuação ininterrupta onde foram apreendidas 04 armas de fogo e 81 munições, culminando com a prisão de um cidadão infrator. Foram realizadas 91 abordagens a pessoas e um registro de 27 operações de meio ambiente desenvolvidas durante o período. 20 pássaros e 14 gaiolas foram apreendidos, sendo aplicado um total de R$ 45.117,26 em multas ambientais.

Todo esse esforço é para a preservação ambiental e a repressão de crimes ambientais, crimes contra o patrimônio e contra a pessoa na zona rural. A tranquilidade do homem do campo é restabelecida através do esforço da Polícia Militar do Meio Ambiente cotidianamente e intensificada nessa data.

Varginha

Em Varginha foram realizadas 61 operações policiais, tendo abordado 283 veículos, com apreensão de 16 e 54 autos de infração de trânsito; 242 pessoas foram abordadas sendo efetuadas 13 prisões e 14 visitas comunitárias.

Três Pontas

A Polícia Militar de Varginha, durante atendimento de denúncia anônima, deslocou até Três Pontas, na região das Bananeiras, para atendimento de denúncia sobre manutenção irregular de aves silvestres.

Em contato com o denunciado a equipe constatou a existência de 15 aves silvestres no alpendre da casa, durante a vistoria no interior do imóvel para verificar se havia mais aves escondidas, a equipe logrou êxito em localizar 3 armas de fogo, sendo um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 24 e uma garrucha, além de 3 armadilhas usadas para capturar aves silvestres e diversas munições.

O autor A. M. P. foi conduzido até a delegacia de Varginha onde a Polícia Civil ratificou o flagrante do autor. As aves serão encaminhadas ao médico veterinário para verificar o estado para soltura ou encaminhamento.

São Lourenço

Em São Lourenço, a Polícia Militar prendeu um jovem, de 18 anos, e apreendeu um adolescente, de 16 anos, por tráfico de drogas no bairro Jardim Serrano. Na ação policial foram apreendidos dois potes de terra com plantação de maconha, sementes da planta e uma bucha da droga.

Os dois jovens foram submetidos a busca pessoal e encontrado com eles 02 potes de terra com plantação de maconha, 06 sementes da planta e 01 bucha da droga.

Diante do fato, o jovem foi preso e o adolescente apreendido e ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais encontrados, para providências cabíveis.

Ao final da operação foram computados os seguintes resultados em toda região de São Lourenço: 140 policiais militares empenhados, 201 operações realizadas, seis veículos apreendidos, nove prisões, apreensão de drogas, sendo quatro buchas de maconha, dois pés da planta e seis sementes de maconha.

Contatos

