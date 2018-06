PM age rápido e prende criminosos que atearam fogo em ônibus em Elói Mendes

Na madrugada desta terça-feira (26) a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma garagem de ônibus no Bairro Vila Freitas, em Elói Mendes, onde criminosos atearam fogo em um ônibus que após incendiado propagou para outro ônibus que estava estacionado ao lado causando a destruição total dos dois veículos.

Após rastreamento e coleta de informações foram identificados 03 autores que foram localizados e presos em posse do combustível utilizado para queimar os ônibus, além do veículo utilizado na ação, tendo ainda sido encontrado na residência de um dos autores 01 garrucha cal .38 com 02 munições intactas, 01 tablete de maconha, 02 pedras de crack, 01 balança de precisão e roupas com odor de gasolina utilizadas durante o ato criminoso.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito aos autores que foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Elói Mendes juntamente com o material apreendido onde foi ratificado o flagrante pela Autoridade de Polícia Judiciária.

Fonte e Fotos: Polícia Militar