Pets adotados viram ‘estrelas’ de calendário criado por ONG em Pouso Alegre

Cães e gatos tirados das ruas e adotados por moradores de Pouso Alegre, são as estrelas de um calendário do ano de 2017 criado por uma organização não governamental (ONG) da cidade. A cada mês, um relato de superação é apresentado por meio da foto de um pet- além do abandono, a maioria dos animais retratados pela publicação possui um histórico de doenças e agressões sofridas. Com o projeto, a Associação Francisco de Assis de Proteção aos Animais (AFAPA) busca incentivar a adoção de bichinhos de estimação e o apoio ao voluntariado.

Via: G1