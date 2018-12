Pedreiro de 41 anos morre soterrado em obra em Três Pontas

Um pedreiro de 41 anos, morreu soterrado em uma obra, na tarde dessa quarta-feira (19), no bairro Santana em Três Pontas.

Haviam vários funcionários no pátio fazendo a substituição das manilhas da rede pluvial. Depois que máquinas retroescavadeiras já haviam retirado certa quantidade de terra, Gilmar de Oliveira entrou dentro do buraco a fim de tentar encaixar uma manilha que estava sendo colocada no local.

Segundo o boletim de ocorrências, foi neste momento que a vítima foi surpreendida por um desabamento de terra, causa do soterramento do pedreiro. Gilmar permaneceu apenas com parte da cabeça para fora da terra.

Funcionários que também trabalhavam na obra, acionaram o Samu, que conseguiu fazer a retirada dele do local. Ele foi levado para o Pronto Atendimento Municipal, onde foi constatado o óbito.

A PM esteve no local, acionou a Perícia da Polícia Civil, que tomou as providências e em seguida liberou o local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Varginha.

Fonte e foto: Equipe Positiva.