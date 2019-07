Passos sem transporte público pelo segundo dia consecutivo

Prefeitura do município informou que neste sábado (6), novamente não haverá ônibus nas ruas

Pelo segundo dia usuários do transporte público do município de Passos estão pelo sem ônibus. Nesta sexta-feira (5), o terminal estava vazio. Sem opções, e acostumados com o transporte público, muitos optaram por caminhar, mototáxi ou encontrar uma carona.

Na última quinta-feira (4), a empresa que presta o serviço no município por contrato de emergência não liberou os ônibus nas ruas. A empresa não tornou isso clara aos usuários.

A Prefeitura daquele município informou que está tentando resolver a situação, porém já adiantou que neste sábado (6) os passageiros novamente terão de encontrar outras alternativas para se deslocar de ponto a para b, pois não vai ter ônibus nas ruas de novamente.

Crise

E não é de hoje que os problemas começaram, a situação com o transporte público daquele município já está em crise a 21 dias, quando a empresa Cidade dos Ipês foi contratada pela administração em um contrato emergencial. Desde então, o sistema de transporte registrou atrasos, mudanças nas linhas e até cobrança de idosos.

O contrato com a nova empresa foi feito porque a Prefeitura não conseguiu renovar com a Viação Cisne, que prestou o serviços durante 15 anos para o município.