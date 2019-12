Parte de residência é invadida e destruída por veículo em Cássia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na madrugada desta sexta-feira (13), parte de uma residência foi destruída por um veículo. O fato aconteceu no bairro Santa Maria em Cássia.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo invadiu o terreno, bem como destruiu uma parede do imóvel. Em seguida, o condutor abandonou o carro no local e fugiu.

No momento do acidente havia uma pessoa dormindo dentro do comodo atingido, mas a pessoa não teve ferimentos. Até o momento o suspeito não foi encontrado.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Bruna Ponciano.