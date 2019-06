Paróquias da região celebram festa da beata Nhá Chica nesta sexta

Paróquias de Baependi, São João del Rei, Alagoa e Baependi prepararam celebrações especiais com missas e procissões para celebrar o dia da morte da beata

Neste dia 14 de junho, sexta-feira, a igreja católica faz memória à morte da beata Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Nhá Chica. Em Baependi, cidade onde ela viveu e exerceu o seu apostolado, o Santuário Nossa Senhora da Conceição ou simplesmente Santuário de Nhá Chica, deve receber milhares de fiéis no dia da festa, dedicada a ela.

Paróquias da Diocese da Campanha preparam celebrações especiais em várias cidades da região. Em Baependi, o Bispo Dom Pedro Cunha Cruz, celebrará a missa das 11h que será transmitida pela TV Canção Nova, ao vivo. Também São João del Rei, cidade onde está situado o povoado Rio das Mortes, onde Nhá Chica nasceu e foi batizada, celebrações são feitas na paróquia à ela dedicada. Além disso, o prefeito da cidade decretou feriado municipal todo dia 14 de junho.

Em Varginha, além da missa, acontece a quermesse na Igreja de Nhá Chica, no bairro Jardim Estrela.

Programação em Baependi

Último dia da Novena – 13/06 quinta

18h – Confissões

19h- Missa com a Forania Nossa Senhora dos Campos

20h – Carreata com a Imagem de Nhá Chica pelas ruas da cidade

Show: Cléber da TV Aparecida

Dia de Nhá Chica – 14/06 sexta

9h – Missa celebrada pelo Cônego José Douglas Baroni

11h – Missa celebrada pelo Bispo Diocesano de Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz (a celebração será transmitida pela TV Canção Nova)

15h – Missa celebrada pelo Padre Liu (haverá distribuição de pães abençoados)

18h – Procissão com a imagem de Nhá Chica

19h – Missa celebrada pelo Cônego Marcos

Show: Padre Wanderson

Festa dos Romeiros – 15/06 sábado

10h – Missa com Padre Wanderson

15h – Missa com Padre Edinho com Religiosidade Popular

19h – Missa com Padre Afonso

Show: Paulinho Reis

Festa da Santíssima Trindade – 16/06 domingo

7h – Missa com Padre Jhonson

9h – Missa com Padre Noel

9h30 – Desfile de Cavaleiros e Carros de Boi

11h – Missa com Padre Carlos com a Pastoral Familiar

12h – Almoço festivo e shows

15h – Missa com Padre Taquinho

18h – Terço dos Homens

19h – Missa com Padre Roberto

Show: Diácono Nelsinho Correa

Programação em Varginha

3º dia do Tríduo – 13/06 quinta

19h30 – Missa solene na Comunidade Beata Nhá Chica, como tema “Como a Beata Nhá Chica, mãe dos pobres, possamos amar e servir os nossos irmãos mais necessitados”.

Gesto concreto: Café

Dia de Nhá Chica – 14/06 sexta

8h – Adoração ao Santíssimo Sacramento. A igreja permanece aberta durante todo o dia para visitação dos fiéis.

18h – Reza do terço, seguida de missa e procissão com a imagem da Beata pelas ruas do bairro Jardim Estrela

Gesto concreto: Arroz

Pós festa – 15/06 sábado

18h – Missa sertaneja na comunidade

Haverá quermesse nos dias 14 e 15 após as missas das 18h.

Programação em Alagoa

A festa é realizada com celebrações de missas diárias, fogueiras no dia de Santo Antônio (13/06) e no dia de Nhá Chica (14/06) e venda de guloseimas nas barracas da festa. Também se pode contar com shows musicais sertanejos, forrós, leilões, bingo, muitas barracas no recinto da festa, durante todos os dias da novena preparatória e no dia culminante de festança.

Último dia da Novena – 13/06 quinta

18h – Terço dos Homens

18h30- Procissão de Santo Antônio saindo da padaria Sabor Mineiro em direção a Igreja de Nhá Chica, seguida de missa, novena e benção dos pães de Santo Antônio

20h – Leilão de prendas

21h: Show

Dia de Nhá Chica – 14/06 sexta

9h – Missa solene na Igreja de Nhá Chica

13h – Leilão de gado

14h – Corrida de bicicleta para as crianças

18h – Procissão com a imagem de Nhá Chica

18h30 – Procissão saindo da Igreja Matriz com a imagem de Nhá Chica, seguida de missa e encerramento da festa

20h – Leilão de prendas

21h30: Show

Programação em São João del Rei

São João del Rei terá, a partir deste ano, um feriado em honra à Nhá Chica, que nasceu no distrito de Rio das Mortes. O prefeito Nivaldo Andrade sancionou, em maio, a Lei 5.546 que incluiu 14 de junho entre os feriados municipais. A Prefeitura informou que nesta sexta-feira (14) só vão funcionar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), as equipes de plantão da Defesa Civil, da Secretaria de Obras e do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Damae). Não haverá coleta de lixo.

Véspera da Festa – 13/06 quinta

19h – Missa solene na Igreja Matriz de Santo Antônio e Beata Nhá Chica, com a participação da orquestra Lira do Oriente Santa Cecília, seguida de procissão com a imagem de Santo Antônio pelas ruas da cidade Dia de Nhá Chica – 14/06 sexta

9h30 – Santa Missa na Igreja Velha de Nhá Chica celebrada pelo Bispo Diocesano de São João del Rei, Dom José Eudes C. do Nascimento

19h – Missa solene na Igreja Matriz de Santo Antônio e Beata Nhá Chica, seguida de procissão luminosa pelas ruas da cidade

