Parabéns, Varginha: 138 anos

Referência Regional por seu comércio forte, grande comercializadora de Café do Brasil e prestação de serviço.

Redação CSul/Foto: Márcio Borges/Varginha Online

Varginha comemora hoje, 07 de outubro, seus 138 anos de emancipação político-administrativa. Neste ano, devido a pandemia do novo coronavírus, não haverá programação especial como nos anos anteriores.

Sucesso

Varginha é reconhecida pela diversidade do comércio. O setor viveu um verdadeiro “boom” de desenvolvimento nos últimos anos com a chegada do Via Café Garden Shopping, e esta recebendo a revitalização da área central do comércio. O projeto, conhecido como “Shopping a céu aberto”, está em andamento desde o ano passado, e trará uma série de pontos positivos para auxiliar os comerciantes nas vendas. Outro grande destaque no setor, é o sucesso do Via Café Garden Shopping, presente na cidade desde 2016. O mall oferece diversos tipos de serviços, diversas lojas, empresas, lazer e entretenimento, além de grandes âncoras.

Lazer

Varginha é uma cidade essencialmente comercial e prestadora de serviço, mas existem também várias opções de lazer, turismo e grande rede hoteleira. Dentre eles destacamos:

Nave do ET; ( Trata-se de uma caixa d’ água em formato de nave, com cerca de 5 metros de diâmetro, em referência à suposta aparição de Ete’s)

Estação ferroviária; (Local onde todas as quintas-feiras acontece o projeto “5ª da Boa Música”, evento já consagrado com bandas locais e da região.

Parque Zoobotânico;

Parque Novo Horizonte;

Parque Centenário;

Museu Municipal;

Casarões coloniais, dentre eles o que abriga hoje a Câmara Municipal;

Centenas de restaurantes e bares diversificados e de todo tipo de culinária;

Pub’s e boates;

Capital brasileira de ufologia

Varginha transformou-se na capital brasileira da ufologia desde que o relato da visão de uma criatura estranha por três garotas ultrapassou suas montanhas e correu mundo. Elas garantem que atravessavam um terreno baldio às 15h30, no sábado, 20 de janeiro de 1996, quando, a sete metros de distância, viram um ser marrom-escuro de pele viscosa. Estava agachado, com os braços compridos entre as pernas. Assustadas com a figura, que tinha olhos vermelhos e três protuberâncias na cabeça, as garotas saíram em disparada. O mais extraordinário contato de terceiro grau já relatado no Brasil ganhou projeção ao ser associado a outros testemunhos e até a mortes misteriosas.

Trajetória

A história de Varginha teve origem há mais de dois séculos. Sua primeira referência remete ao ano de 1763, quando foi edificada a Erminda de Santo Antônio, localizada na antiga estrada que liga Três Pontas a Campanha, e que provavelmente foi erguida por bandeirantes que por ali transitavam. Próxima a capela, desenvolveram-se ranchos e pousadas para viajantes que transportavam diversas mercadorias para atender a demanda da Vila da Campanha da Princesa da Beira, conhecida atualmente como Campanha.

Ao povoado que acabara surgindo por conta dos viajantes, deu-se o nome de “Catanduvas”, que significa mato serrado, muito comum na época nesta região. Com o passar do tempo, em virtude do padroeiro, a capela passou a chamar-se Espírito Santo das Catanduvas, onde passou a ser conhecida como arraial e em 1806, já com mais de 1.000 habitantes. Neste

ano, foi realizada uma doação, onde se constitui o primitivo patrimônio, núcleo de desenvolvimento, e em seguida foi oficializado o curato do Espírito Santo, com modesta produção agrícola.

Em 1850, o arraial começou ser conhecido com o nome de Varginha, originado do bairro Vargem, que era

situado a um quilômetro do arraial. Porém já em 1881, alcançava a categoria de Vila. Através da Lei nº2950 de 07 de outubro de 1882, a Vila Varginha, foi elevada a categoria de cidade. Desses anos, se teve algo que marcou Varginha, foi a forma como se tornou precursora em muitos aspectos, e o modo como se desenvolveu. Há tempos conhecida como uma das maiores do Sul de Minas, se destaca em vários segmentos.