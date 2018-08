Pai e filho morrem em acidente na BR-267 em Bom Jardim de Minas

Na madrugada desta segunda-feira (13), um acidente na BR-267, em Bom Jardim de Minas, matou duas pessoas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Juiz de Fora, um caminhão com placas de Itatiba (SP), que carregava placas de vidro perdeu o controle do veículo e tombou na pista, no Km 200. Em seguida, capotou sobre a pista de rolamento, deslizando até colidir contra o barranco.

Pai e filho, que estavam no caminhão, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. A identidade das vítimas não foram divulgadas. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora.

As faixas da pista, nos sentidos Caxambu e Juiz de Fora, ficaram obstruídas até a retirada do caminhão e a limpeza da carga do trecho.

Fonte e foto: PRF