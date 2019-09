Órgãos realizam campanha de entrega voluntária de animais silvestres nativos em Lavras

Pin Compartilhar 0 Compart.

Não adquira ou mantenha em cativeiro animais silvestres nativos de forma irregular!

No mês de agosto de 2019 órgãos ligados à proteção ambiental, Sistema de Defesa Social, Justiça, Instituições de Ensino Superior, dentre outros se uniram para alinhamento dos procedimentos na realização da Campanha de entrega voluntária de animais silvestres nativos.

As ações serão realizadas preliminarmente com atividades de conscientização e sensibilização social nas datas de 08 e 15 de setembro de 2019 na praça Dr. Augusto Silva entre às 09 e 12 horas, onde será montada uma tenda com envolvimento de representantes dos órgãos.

Já as ações de entrega ocorrerão nos dias 22 de setembro das 08 e 12 horas na praça Dr. Augusto Silva e nos dias 23 e 24 de setembro das 09 e 16 horas na sede do Instituto Estadual de Florestas –IEF situado no Campus Histórico da UFLA, próximo ao Museu Bi Moreira.

Cabe ressaltar, que a manutenção de animais silvestres em cativeiro sem autorização é CRIME, e gera multas. E para quem se disponha a fazer a entrega voluntária não haverá sanções administrativas ou penais, desde que não haja sinais de maus tratos aos animais.

Estão diretamente envolvidos representantes do Poder Judiciário Estadual, Ministério Público Estadual, Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, Polícia Militar de Minas Gerais – 6ª Companhia de Meio Ambiente, Polícia Civil de Minas Gerais, Instituto Estadual de Florestal – IEF, Universidade Federal de Lavras – UFLA, Centro Universitário de Lavras – UNILAVRAS, Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas, e ARPA Rio Grande, visando incentivar a entrega voluntária de animais da fauna silvestre nativa mantidos em situação de cativeiro irregular para reintrodução na natureza.

Mais informações ou detalhamento das ações poderão ser buscadas junto aos seguintes órgãos:

PMMG – 6ª Companhia de Meio Ambiente: (35) 3829-2123

URFBio Sul do IEF: (35) 3229-1982

IEF: (35)3821-0210

Fonte e foto: Polícia Militar do Meio Ambiente