Operação ‘Sem Fronteiras’ cumpre mandados de prisão e busca e apreensão na região

A Polícia Civil de Minas Gerais e do Estado de São Paulo, realizaram nesta quarta-feira (12), a Operação Sem Fronteiras, realizada em varias cidades de Minas Gerais e São Paulo. Equipes mineiras e Paulistas deram cumprimento a vários mandados de prisão e busca e apreensão na região.

Foram realizados diligencias em Andradas, Campestre e Poços de Caldas. Em Andradas, foram feitos 4 mandados de prisão, apenas três pessoas acabaram presas por uma equipe de 20 policiais.

Um dos procurados continua foragido. De acordo com a Polícia Civil, os presos são conhecidos no meio policial pela prática de crimes no interior de São Paulo.

Além das prisões, a Polícia Civil realizou ainda a apreensão de nove veículos de alto valor em Andradas, muitos na zona rural .

Segundo a Polícia Civil, a investigação foi realizada por equipes de Mococa-SP e os trabalhos para cumprimento dos mandados teve apoio da Polícia de Minas Gerais.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mococa. Segundo delegado de Mococa a Operação seguira em outras cidades de Minas e da região Paulista.

Fonte: Polícia Civil de Minas Gerais