Operação ‘Raio-X’ tem casal preso e grande quantidade de drogas apreendidas

A Receita Federal em Poços de Caldas desencadeou na última quarta-feira (19), a segunda parte da Operação ‘Raio-X’, com intuito de fiscalizar correspondências dos Correios do município. O objetivo é banir crimes de contrabando, como objetos sem nota fiscal.

Com ajuda de equipes da Polícia Militar, auditores da Receita, uma van-scanner, (objeto que identifica o que tem nas mercadorias) e cães farejadores, as autoridades conseguiram realizar uma grande apreensão de produtos, drogas e um casal de suspeitos.

Em nome de um suspeito, havia uma encomenda com cinco barras de haxixe, aproximadamente 500g. Os policiais então fiscalizaram o endereço e foram até a residência do homem de 33 anos. No local foram encontrados, 202 micro-pontos de drogas sintéticas; sete papelotes de cocaína; uma barra de 400g da mesma droga; 87 comprimidos de ecstasy; duas porções da mesma droga em pó; sete buchas de maconha; cinco porções grandes de haxixe e mais cinco buchas da mesma droga; uma balança de precisão e materiais para fracionar e embalar drogas, além de uma quantia em dinheiro de R$ 8.524,00.

No imóvel também estava à companheira do suspeito, de 23 anos. A jovem também foi presa.

Ao todo mais de 100 encomendas foram apreendidas.

De acordo com o Auditor Fiscal da Receita, Michel Lopes, a operação foi intensificada em função do carnaval. “Hoje intensificamos a operação justamente em função do carnaval, tínhamos a expectativa de encontrarmos drogas nas encomendas. Hoje encontramos com a participação da Polícia Militar“, disse

O crime de contrabando tem punição de dois à cinco anos de prisão.