Operação Policial cumpre mandados de prisão no Sul de Minas

Na manhã desta quinta-feira (15), uma grande operação policial foi realizada para o cumprimento de pelo menos 30 mandados de apreensão na cidade de São Sebastião do Paraíso. Durante a Operação Ressurreição, a Polícia Civil realizou 20 prisões de suspeitos relacionados à facção criminosa que atua no tráfico de drogas no Sul de Minas Gerais.

Estão envolvidos mais de 100 agentes, que contaram com suporte aéreo. Entre os presos, estão cinco mulheres e 15 homens. Duas pessoas foram presas em flagrante, com grande quantia de drogas em casa. Sete pessoas ainda estão foragidas.

Também foram apreendidos materiais eletrônicos,dinheiro, relógios, celulares e drogas. A operação foi resultado de seis meses de investigação e 60 dias de monitoramento dos envolvidos com a facção. Ela representa um desdobramento de duas outras investigações – uma do tráfico de drogas e outras relacionada a crimes no bairro Santa Tereza.

Segundo informações da polícia, o grupo do Sul de Minas tinha ligação direta com membros da unidade paulista. “Eles migraram parte para Minas Gerais, onde aqui praticavam o delito de tráfico de drogas e outros delitos patrimoniais, com violência e sem violência”, explicou o delegado Thiago Bordini.

Fotos: Prefeitura de São Sebastião do Paraíso e Plantão Policial