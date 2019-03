Operação da Polícia Civil cumpre mandados contra facção que comandou ataques a ônibus em MG

Vinte e cindo mandados de prisão e 30 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em cidades de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (19). A ação da Polícia Civil tem por objetivo prender chefes de facção criminosa de São Paulo com atuação em vários estados.

Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, oito ordens de prisão já haviam sido cumpridas na manhã desta terça-feira. Os policiais estiveram em dois pavilhões da Penitenciária Nelson Hungria e seis investigados que já estavam presos por crime anterior tiveram nova ordem de prisão decretada.No local, também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão.

Além de Contagem, em Minas, também há ordens judiciais para as cidades de Uberaba e Campo Florido, no Triângulo Mineiro. Na região, Passos, Ouro fino e Três Corações também são alvos das ordens.

Investigação

Os ataques a ônibus e locais públicos, principalmente em Minas Gerais que somaram 100 atentados, foram os motivos para o início das investigações. Um levantamento da Polícia Civil identificou, em fevereiro, que 2.227 integrantes dessa facção criminosa agiam somente em cidades mineiras.

A investigação é coordenada pelo delegado Marcus Vinicius Leite, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Um balanço da operação e mais detalhes devem ser divulgados ainda na manhã desta terça-feira (19), em Belo Horizonte. A delegacia integra o Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).