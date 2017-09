Operação ‘Black Tie’ cumpre 53 mandados de prisão no Sul de MG e SP

Polícia Civil cumpre nesta quinta-feira (21) 53 mandados de prisão dentro da Operação ‘Black Tie’, que pretende desarticular uma quadrilha que fabrica ternos em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava na região há mais de 15 anos e há dois era investigada. Os integrantes da quadrilha compravam carros de luxo que eram vendidos no Paraguai e trocados por droga. As empresas de ternos eram usadas para lavagem de dinheiro do tráfico.