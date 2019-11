Oito acidentes marcam fim de semana na região

Uma pessoa morreu e outras quatro acabaram feridas na noite de sexta-feira (22), envolvendo um caminhão e três carros, em Areado. O caminhão seguia para Alfenas e transportava gados quando foi atingido por um carro e tombou no quilômetro 155 da BR-491. Os animais ficaram soltos na pista.

O carro foi arremessado para fora da pista e o motorista ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido por testemunhas.

Após a batida, uma caminhonete não conseguiu frear e bateu no caminhão tombado. Três pessoas tiveram foram socorridas por testemunhas e encaminhadas para hospitais de Alfenas e Areado.

Em seguida, outro carro que também passava pelo local acabou se envolvendo no acidente. O motorista não conseguiu desviar dos animais que estavam na pista e bateu em um dos bois. Nenhum ocupante do veículo se feriu.

Poço Fundo

Na sexta-feira (22), um carro caiu de uma ponte na zona rural de Paiolinho, distrito de Poço Fundo. Pela manhã, pessoas que caminhavam próximo à ponte observaram um carro caído, capotado e parcialmente submerso na água do riacho sob a ponte. Ao se aproximarem, também perceberam que havia uma pessoa dentro do veículo, provavelmente em óbito.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. O perito da Polícia Civil constatou o óbito do condutor do veículo, de aproximadamente 50 anos. Utilizando roupas e equipamento de mergulho, os militares conseguiram adentrar no veículo e retiraram o corpo.

Alfenas

Após tentar fugir de uma abordagem policial no último sábado (23), em Alfenas, um motociclista acabou ferido ao sofrer acidente. Próximo ao cruzamento da Rua Coronel Laurindo Ribeiro com a Rua Juscelino Barbosa, o motociclista entrou na via sentido Avenida Governador Valadares. Os policiais consultaram a placa e constataram ser produto de furto.

Os militares deram várias ordens de parada, porém o motociclista fugiu por várias ruas praticando direção perigosa, desobedecendo sinalizações, até que na Rua Evaristo da Veiga perdeu o controle e caiu. O homem, de 23 anos, foi socorrido para o hospital Santa Casa e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

São João da Boa Vista

Na noite de domingo (24), o vocalista da “Pé na Estrada e Barbeiro”, Edvaldo Rabello, morreu após um acidente em São João da Boa Vista. O músico, de 42 anos, estava em uma moto e foi atingido por uma Kombi.

Segundo a Polícia Civil, Edy Rabello passava pelo bairro Nova República quando se chocou com a Kombi. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista da Kombi, um homem de 57 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso. Ele realizou exame de sangue e foi encaminhado à Delegacia.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Hélder Almeida