O frio chegou – Monte Verde, Maria da Fé e Liberdade registram a menor temperatura do ano nesta quarta

Distrito de Camanducaia teve 4,4º C e Maria da Fé chegou aos 5,6º C no início da manhã; já Liberdade marcou 4,1°

As temperaturas começaram a baixar e as geadas dão ar de inverno no Sul de Minas. Nesta quarta-feira (22), alguns municípios da região registraram baixas temperaturas, as menores desde o início do ano.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 7h, os termômetros em Monte Verde, distrito de Camanducaia, marcaram 4,4º C e Maria da Fé teve mínima de 5,6º C, segunda menor do ano após marcar 7,2° na terça-feira (21). De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na estação meteorológica do Bairro Reserva, a mínima registrada nessa quarta-feira foi ainda menor, com 1,9º C.

Outras cidades do Sul de Minas tiveram temperaturas baixas no início da manhã. Em Varginha, fez 11ºC, Machado teve 14ºC, Passa Quatro 10ºC e Caldas, com 8ºC, segundo o Inmet. Liberdade chegou a marcar 4,1°. Segundo Elias Gutemberg, morador da cidade, os termômetros marcaram 3° no início da manhã no município.