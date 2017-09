Número de ataques a caixas eletrônicos já chega a 42 em 2017 no Sul de Minas

O número de ataques a caixas eletrônicos neste ano no Sul de Minas já chega a 42. Na madrugada desta terça-feira (5), agências foram atacadas em três cidades da região: Itanhandu, São Pedro da União e Campos Gerais. Só em Campos Gerais, este foi o 8º ataque em 5 anos.

“Acordei com o barulho de tiro, mas aí eu só ouvi e depois não dormi mais”, contou uma moradora.

Em São Pedro da União, o alvo dos criminosos foi o cofre da agência do Banco do Brasil. A polícia diz que pelo menos 10 assaltantes em três carros participaram do ataque. Moradores registraram pelo celular o barulho dos tiros disparados pela quadrilha.