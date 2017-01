Novos radares começam a multar em rodovias que cortam Sul de Minas

Novos radares começaram a multar nesta terça-feira (3) em rodovias que passam por quatro cidades do Sul de Minas. Os equipamentos de fiscalização estão nos trechos de Santana da Vargem, Varginha, Ouro Fino e Monte Sião e estavam operando em caráter educativo desde 27 de dezembro. A velocidade máxima permitida varia entre 60 e 80 km/h.

Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG, antigo DER-MG), em todo o Estado, 14 radares vão aplicar multas a partir desta terça-feira (os outros oito estão em rodovias que cortam Igaratinga, Pará de Minas, Itaúna e Itatiaiuçu). Desde que a fiscalização eletrônica voltou a ser instalada na malha viária mineira, já há 133 pontos radares fixos espalhados por Minas Gerais.

As rodovias estaduais estavam com os radares desligados desde novembro de 2014, quando o processo licitatório para a contratação de nova empresa gestora foi questionado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). A licitação só foi concluída no início de setembro de 2016 e a partir de outubro os equipamentos começaram a ser reinstalados em todo o Estado.

Em Santana da Vargem, o radar está no km 1,9 da MG-167. Em Varginha, há equipamentos no km 40,8 da MG-167 e no km 254,8 da MGC-491. Há radar novo ainda no km 49,6 e km 49,7 da MG-290, em Ouro Fino, e no km 30,5 da MG-459, em Monte Sião.