Nomeado por Papa Francisco, Dom José Eudes é o novo bispo da diocese de São João del-Rei

Desde a morte de Dom Célio de Oliveira Goulart, que morreu no dia 19 de janeiro, vítima de câncer, que a Diocese de São João del-Rei estava sem bispo diocesano, agora o Papa Francisco nomeou o bispo de Leopoldina, Dom José Eudes Campos do Nascimento, para assumir a Diocese, ele foi transferido nesta quarta-feira (12).

O bispo Dom José Eudes Campos do Nascimento nasceu em Barbacena no dia 30 de abril de 1966. Ele estudou Filosofia no Instituto de Filosofia dos Padres Salesianos em São João del Rei (1988) e no Instituto de Filosofia Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte (1989-1990). Estudou Teologia no Seminário Maior São José da Arquidiocese de Mariana (1991-1994).

Foi ordenado sacerdote em 22 de abril de 1995, e incardinado na Arquidiocese de Mariana, na qual desempenhou os seguintes cargos: vigário-paroquial de Nossa Senhora da Conceição, em Congonhas (MG), pároco das Paróquias de São Gonçalo do Amarante, em Catas Altas da Noruega (MG), de Nossa Senhora do Rosário, em Rio Pomba (MG), e de Santa Efigênia, em Ouro Preto (MG), assessor arquidiocesano da Pastoral da Juventude, diretor espiritual do Seminário Maior, membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores, representante dos presbíteros da arquidiocese nos organismos eclesiais regionais e nacionais, e vigário episcopal. Dom José Eudes está em Leopoldina respondendo pela Diocese daquela prelazia desde de 2012.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Conferência Nacional de Bispos do Brasil