No norte do Sinai, ataque a bomba em aeroporto militar deixa morto e feridos

O exército do Egito disse nesta terça-feira (19) que um soldado morreu e duas pessoas ficaram feridas em um ataque a bomba contra um aeroporto militar perto da cidade de Al-Arish, no norte do Sinai.

O porta-voz do Exército disse em comunicado que o ataque ocorreu no momento em que os ministros do Interior e da Defesa visitavam a área. Uma fonte de segurança disse à agência Reuters que nenhum deles ficou ferido.

O comunicado também diz que um helicóptero ficou danificado no ataque e que as forças de segurança “lidaram com a fonte do disparo”, sem dar mais detalhes.