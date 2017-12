No Afeganistão, explosões em centro cultural deixam 40 mortos em Cabul

Explosões em um centro cultural xiita de Cabul, capital do Afeganistão, deixaram 40 pessoas mortas e 30 feridas na manhã desta quinta-feira (28). De acordo com a Reuters, o grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado.

“O alvo do ataque era o centro cultural Tabayan. Uma cerimônia acontecia para recordar o 38º aniversário da invasão soviética do Afeganistão no momento da explosão”, afirmou à France Presse o porta-voz adjunto do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.