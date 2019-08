Muro cai sobre estudante de 14 anos em escola de Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma estudante de 14 anos ficou ferida, após parte de um muro cair sobre ela na Escola Estadual Monsenhor Silveira em Três Pontas. O acidente aconteceu na hora do recreio e assustou os estudantes. De acordo com a Polícia Militar, a menina estava ligando um aparelho de som durante o recreio, no pátio próximo do muro interno, quando a estrutura veio abaixo. Ela teria sido puxada por um colega evitando assim que todo seu corpo fosse atingido, porém, os blocos atingiram a perna direita dela, provocando um corte profundo e fratura exposta.

A adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Pronto Atendimento Municipal (PAM), fez exames e passa por cirurgia de urgência no Hospital São Francisco de Assis. O estado de saúde é considerado estável.

Os pais da menina foram comunicados imediatamente ao acidente.

Fonte: Equipe Positiva / Fotos: Equipe Positiva