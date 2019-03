Mulheres se destacam na produção do café em Santa Rita do Sapucaí

A Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento (Seapa), de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), realizam o programa Certifica Minas Café, com o intuito de estimular os produtores a adotarem boas práticas de produção e uma gestão moderna da propriedade, agregando valor ao café mineiro.

Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, conta com um grupo de 15 mulheres empreendedoras que estão investindo na cafeicultura do município. O trabalho desenvolvido por elas envolve a produção no campo, abertura de cafeterias, exportação do produto e até o turismo rural em fazendas de café, com o apoio do programa Certifica Minas Café.

“É fascinante o ânimo e o espírito empreendedor destas mulheres. Elas participam de eventos, de cursos, seminários. É uma união de forças”, explica a técnica da Bem-Estar Social da Emater-MG no município, Marina de Castro Barbosa.

A Embrapa conversou com algumas produtoras, sendo uma delas Maria Dorothéia, que cuida da produção de café na Fazenda Santa Maria, afirma que se preocupa com a qualidade do café que sai da lavoura e que é exigente com o monitoramento de pragas e doenças. “Eu costumava falar que café era como uma receita de bolo que eu colhia, adubava e esperava a outra colheita. Mas não é assim. Cada café tem um terroir (característica de solo e microclima de uma extensão de terra) que é dele. Cada um é suscetível a doenças que são dele, tem lugares mais frios com mais ferrugem, tem lugar que sofre mais com a seca. Todos estes cuidados a gente tem que monitorar durante o ano”, explica.

Encontro

Outra ação do grupo das cafeicultoras será a realização do 1º Encontro das Mulheres Empreendedoras do Café de Santa Rita do Sapucaí. O evento será no dia 21 de março, no Teatro Inatel. O Encontro, feito em conjunto com a Emater-MG, CooperRita e a Prefeitura, irá reunir palestrantes com nomes expressivos no cenário nacional cafeeiro e interessados do ramo de todo Brasil. Mais informações sobre a programação e o link de inscrições estão no site.

As informações são da Emater-MG / Fotos: Divulgação