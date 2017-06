Mudanças na destinação do lixo em Varginha

A partir desse sábado, 1º de julho, o lixão de Varginha, no alto do bairro Corcetti será fechado. O local não receberá mais nenhum tipo de descarte. Por isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA) alerta, principalmente os autônomos que fazem carretos e limpeza de terrenos. Esses profissionais serão orientados pela SEMEA sobre a forma correta para a destinação de resíduos, além de serem cadastrados para terem o acesso ao Aterro Sanitário liberado. Para isso é necessário fornecer detalhes do veículo como placa e o nome do motorista.

As empresas que geram o lixo industrial terão que procurar um aterro industrial para o descarte correto e obtêm todos os esclarecimentos também na SEMEA que funciona no prédio da Prefeitura no centro de Varginha, Rua Presidente Antônio Carlos, 365.

O que é lixo industrial

Lixo industrial é tudo que sobra da produção industrial que não pode ser descartado sem controle e exige um método específico para sua eliminação, pois esse “resto” é uma composição mista que em sua maioria pode ser perigosa, trazendo consequências negativas não só para o meio ambiente, mas também para a saúde pública. Exemplos de resíduos: cinzas, lodos sólidos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas.

A legislação brasileira determina que os geradores (empreendedores) são obrigados a cuidar do gerenciamento, transporte, tratamento e destinação final de seus resíduos. Essa responsabilidade é contínua e ininterrupta.

Moradores que pretendem descartar móveis como sofá deverão ficar atentos ao Mutirão de Limpeza realizado toda semana pela Prefeitura. O secretário municipal de Meio Ambiente, Joadylson Barra Ferreira convoca toda a população para ser um agente da preservação do meio ambiente. “Todos são de fundamental importância nesse processo histórico em Varginha, que deixa de ter lixão e passa a ter um Aterro Sanitário administrado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), sendo que a população contará também com a Coleta Seletiva podendo inclusive fazer o descarte dos materiais no ecoponto no Shopping e os empresários terão a responsabilidade de dar a destinação correta ao lixo industrial”, reforça Joadylson.

Fonte: Varginha Online