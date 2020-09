Movimentos em shoppings crescem pós-paralisação; Varginha acompanha ritmo

Apesar de pandemia, Via Café Garden Shopping oficializou chegada de quatro novas lojas em seu hall em período pós-paralisação.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Arquivo/Via Café Garden Shopping

Um levantamento realizado pela ALSHOP (Associação Brasileira de Lojista de Shopping), mostrou que o fluxo de clientes em shoppings centers de São Paulo cresceu em 20% após 10 dias completados da ampliação de horário de atendimentos.

Atualmente os empreendimentos trabalham com atendimento de oito horas diárias. O horário é de livre escolha dos centros de compra, mas geralmente o funcionamento é das 12h às 20h. Serviços de entretenimento como cinemas, teatro e playground seguem fechados.

“Esse tempo de fechamento levou mais de 120 mil empregos e cerca de R$ 70 bilhões em prejuízos para o setor. Essa recuperação tem sido mais rápida do que esperávamos, mas sabemos que não será um ano positivo.”, diz Nabil Sahyoun, presidente da ALSHOP.

Em Varginha

No último dia 14 de junho, o comércio de Varginha teve seu horário flexibilizado após redução devido à pandemia de Covid-19. No dia 20, o Via Café Garden Shopping passou a funcionar das 12h às 20h de segunda a sábado, e aos domingos das 12h às 20h.

Atualmente, o Via Café Garden Shopping funciona de segunda a sábado das 10h às 20h. Aos domingos e feriados, a abertura do hall acontece das 13h às 19h.

Apesar de pandemia, vendas no Via Café Garden Shopping chegam a 80% em relação a 2019/Foto: Arquivo Via Café Garden Shopping

Segundo o gerente de vendas e marketing do Via Café Garden, Leonardo Andrade, as vendas neste período representaram cerca de 80% em comparação ao ano anterior. Ainda conforme ele, o Via Café está trabalhando próximo ao normal.

Andrade terminou dizendo ainda que, o shopping de Varginha segue trabalhando seguindo todas às medidas de prevenção à Covid-19 publicadas em Decreto Municipal. Sobre o fechamento de lojas, Leonardo relatou que tudo está dentro do planejado.

Novas lojas

Mesmo em período de pandemia, o Via Café Garden Shopping anunciou quatro novas marcas para compor o mix de lojas do local. Segundo a assessoria do Garden, entre as novas opções de compras estão, duas lojas no segmento de alimentação, uma de cosméticos

e outra de calçados femininos.

Estima-se que, 25 novas vagas foram geradas de forma direta devido à chegada das novas lojas no centro de conveniência.

Via Café Garden Shopping participa da Semana do Brasil

O Via Café Garden Shopping participará da Semana do Brasil. O movimento foi criado visando aquecer vendas no comércio brasileiro. De acordo com Leonardo Andrade, os descontos no shopping poderão chegar a 70%.

A Semana do Brasil tem início nesta quinta-feira (3) e irá até o dia 10. Além das lojas físicas, o Via Café Garden Shopping oferece a modalidade de compras em lojas onlines.