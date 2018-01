Motoristas abastecem R$ 0,50 em protesto ao preço da gasolina em Lavras

Motoristas e motociclistas fizeram um protesto contra o alto preço da gasolina em Lavras. Os manifestantes se concentraram na Praça da Estação e de lá, saíram pelo Centro da cidade e fizeram paradas nos principais postos de combustíveis.

No protesto, os manifestantes foram aos postos para abastecerem apenas R$ 0,50 e ainda pediram nota fiscal.

Ao abastecer esse valor e pedir a nota, o posto de combustíveis fica no prejuízo, já que o valor não cobre os custos para emissão da nota fiscal. No entanto, segundo informaçõesda Secretaria Estadual da Fazenda, o posto não é obrigado a dar a nota fiscal.

Em Minas Gerais, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina é de R$ 4,40. Já no Sul de Minas, o preço médio é de R$ 4,36, podendo chegar até a quase R$ 5 em algumas cidades.

Em comparação com julho do ano passado, quando a nova política de preços da Petrobrás entrou em vigor, o preço da gasolina teve reajuste de mais de 20% em Minas Gerais. Em Lavras, até o dia 6 de janeiro, a média de preços da gasolina era de R$ 4,37.

Gasolina mais barata

Na média, o preço da gasolina praticado nos postos de Varginha são os mais baratos da região. Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizada dia 3 e divulgada terça-feira (9), mostra que o preço médio do país é de R$ 4,15.

A pesquisa em Varginha feita pela agência, naturalmente, não está computando a queda de 1,60% determinada pela Petrobrás no mesmo dia que os dados da ANP foram divulgados.

Em Varginha, foram consultados 11 postos de combustíveis. Destes, o preço mais baixo registrado foi R$ 3,89, e o mais alto, R$ 4,49. A média auferida foi de R$ 4,17, um pouco acima da média nacional, no entanto, a mais baixa da região, dentre as cidades pesquisadas pela ANP.

Para o diretor regional do Minaspetro, Leandro Lobo Motteran, entidade que reúne proprietários de postos de Minas Gerais, os preços estão estáveis. “Os preços oscilam toda semana, mas na média, desde o início do ano, os preços estão estáveis”, disse o proprietário do Posto Líder.

Região

Dentre as 11 cidades em que a ANP pesquisa periodicamente preços dos combustíveis, Varginha tem, em média, a gasolina mais barata, R$ 4,17. Na outra ponta, Três Corações, tem a mais cara, R$ 4,56.

Dentre as maiores cidades do Sul de Minas, sem contar Varginha, Poços de Caldas tem média de R$ 4,33 e Pouso Alegre, R$ 4,37.

Os preços médios pesquisados pela ANP no Sul de Minas, no início do ano, são os seguintes:

-Alfenas: R$ 4,39

-Campo Belo: 4,44

-Guaxupé: 4,25

-Itajubá: 4,34

-Lavras: 4,37

-Passos: 4,39

-Poços de Caldas: 4,33

-Pouso Alegre: 4,37

-São Sebastião do Paraíso: 4,41

-Três Corações: 4,56

-Varginha: 4,17.

Fonte: O Melhor do Sul de Minas / Foto: Reprodução