Motociclista morre em grave acidente na BR-369, em Alfenas

Um motociclista morreu ao bater de frente com um ônibus na rodovia BR-369. O acidente, no início da tarde de quinta-feira (28), foi no km 169, próximo ao bairro Gaspar Lopes, em Alfenas.

A vítima Joelson Alves Nogueira, 57 anos, morreu no local. Segundo o motorista do ônibus, ele seguia no sentido Campos Gerais/Alfenas, quando, ao fazer uma curva, deparou de frente com a motocicleta Honda CG, no sentido contrário, fazendo uma ultrapassagem em local proibido.

O motorista disse que ainda tentou evitar o acidente, jogando o ônibus para margem da rodovia, mas não conseguiu evitar a colisão frontal.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução/Minas Acontece