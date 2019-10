Motociclista morre em acidente com caminhão na BR-267, em Baependi

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um grave acidente acabou tirando a vida de um motociclista na manhã desta quinta-feira (24) no KM 299 da BR-267, em Baependi. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima teria sido atingida por um caminhão, que no acidente, acabou saindo da pista e caindo em um barranco as margens da rodovia.

Ainda de acordo com a PRF, o motociclista morreu na hora devido a violência da batida, e a motocicleta ficou completamente despedaçada. Já o motorista do caminhão teria sofrido apenas ferimentos leves.

Fonte: O Popular Net / Fotos: Leitor Repórter