Morre paciente de Poços que motivou campanha de doação de medula

O empresário Rullyan Carlos de Assis, de 42 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (16) em Poços de Caldas Rullyan ficou conhecido durante uma campanha encontrar um doador de medula óssea criada por familiares na cidade que viralizou nas redes sociais e ganhou apoio em todo país, inclusive de celebridades.

A família informou ainda que o Hospital do Câncer Amaral Carvalho, em Jaú (SP), havia entrado em contato informando sobre a localização de um doador compatível há 20 dias, mas, como o empresário já estava muito debilitado, foi decidido que o transplante não seria realizado.

Na página oficial da campanha, chamada ‘Medula para o Rullyan’, os familiares lamentaram e agradeceram os doadores que se cadastraram.

“Amigos, nosso Rullyan agora é um anjo. Descansou essa madrugada. Em nome de toda família, agradecemos as orações e os cadastros no banco de medula. Temos certeza de que ele vai ajudar a salvar muitas vidas. Que Deus abençoe a todos!”, escreveu um internauta.

Durante o chamado “Dia R” da campanha, realizado no último domingo (11), quase 1,5 mil pessoas se cadastraram como doadoras de medula no município. O velório do empresário é realizado no Cemitério Municipal de Poços de Caldas. O sepultamento está marcado para 17h no Cemitério Parque.

Adesão à campanha

A campanha para ajudar Rullyan teve a adesão de jogadores de futebol e diversos artistas. Ídolos do empresário, como os músicos Lobão e Marcelo Nova, vocalista da Banda Camisa de Vênus, fizeram vídeos e pediram apoio. Nasi, vocalista do Ira!, Bruno, vocalista do Bíquini Cavadão, e até o cantor Wesley Safadão também gravaram para a campanha.

Torcedor apaixonado do Corinthians, Rullyan chegou a ser visitados pelos jogadores da equipe na véspera do confronto com a Caldense, pela Copa do Brasil, realizado em Poços de Caldas. Outros corinthianos também aderiram à campanha, como o comentarista Carlos Casagrande, o apresentador Neto, o jornalista Juca Kfouri e os ex-jogadores Vampeta e Marcelinho Carioca.

Outros atletas também participaram, enviando recados até da Europa, como o atacante Leandro Castán (Torino-ITA) e o meia Ângelo Neto (Moreirense-POR). O ex-jogador Amaral e os atletas em atividade, Radamés (Boa Esporte), Tiago Azulão (Petro de Luanda-ANG), Éwerton Maradona (Caldense), Cristiano (Caldense), Bruno Ribeiro (Juventude) e diversos outras também fizeram vídeos pedindo apoio para o empresário.

Como se tornar um doador

O primeiro passo para doar é procurar o hemocentro mais próximo da sua cidade para fazer uma coleta de 10 ml sangue. O sangue coletado é cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula, o Redome, que é responsável por analisar a compatibilidade entre candidatos a doador e pacientes. A chance de se encontrar um doador fora da família, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), é de 1 em cada 100 mil.

No Redome, podem se cadastrar pessoas com idade entre 18 e 54 anos, que não tenham doenças infecciosas ou sanguíneas. Para conhecer mais sobre o registro nacional, acesse aqui.

Saiba onde se cadastrar como doador de medula no Sul de Minas

Em Passos: Rua Dr. José Lemos Barros, 313, bairro Muaram, Tel: (35) 3211-4800

Em Pouso Alegre: Rua Comendador José Garcia, 825, Centro, Tel: (35) 3449-9900

Em Poços de Caldas: Av. José Remígio Prezia, 303, Centro, Tel: (35) 2101-9300

O horário de atendimento dos hemocentros vai das 7h às 18h.

Fonte: G1 Sul de Minas