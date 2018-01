Morre, após cinco dias internada, vítima de acidente de van na Fernão Dias

Segundo informações da família, Izabel teve lesões no fígado, costelas quebradas, fraturas na vertebra e perfuração nos pulmões. O enterro será na cidade de Fronteira dos Vales (MG), de onde a van saiu na última semana. O horário do sepultamento não foi informado.

A van com 10 ocupantes, com placas de Duque de Caxias (RJ), capotou após o motorista perder o controle em curva no quilômetro 813, sentido São Paulo. Os passageiros saíram de Fronteira dos Vales (MG) com destino a Vinhedo (SP).