Morre adolescente atacado por pitbulls após pular muro para pegar bola

O jovem foi atacado na tarde de terça-feira (12) ao pular o muro da casa, no bairro Coimbra, para tentar alcançar a bola. No local, que tem placas avisando sobre a presença dos cães, havia dois pitbulls, e um deles puxou o menino pela perna no momento em que ele tentava sair do local. Depois disso, Rodrigo foi atacado pelos animais