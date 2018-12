Mensagens especiais de Natal – Padre Mário Quirino Rabelo e Seminarista Gabriel Henrique

Natal é tempo de amor, fraternidade, esperança e paz. Tempo de espera, pela chegada do Menino Jesus, e pelos sonhos que se concretizam em nossos corações. Em mensagens especiais enviadas ao CSul, Padre Mário Quirino e o Seminarista Gabriel Henrique enfatizaram o momento especial em celebrar o Natal e ofereceram felicitações para o novo ano que se iniciará. Confira:

Padre Mário da Silva Quirino Rabelo, Administrador Paroquial da Paróquia Cristo Bom Pastor, em Elói Mendes, e Vigário Forâneo da Forania Nossa Senhora de Fátima.

Toda vez que desejamos um Feliz Ano Novo é porque em nossos corações desejamos que seja muito bom, excelente, o melhor de nossa vida. Mas, para que isso concretize, nada melhor do que preparar este ano novo que se aproxima passando por um Natal abençoado, feliz e santo. Se queremos que o ano seja bom, deixemos que a bondade nasça em nós; se queremos que seja um ano de paz, que esta paz nasça em nós e se queremos que ele seja abençoado, que a benção nasça em nós. E para que tudo isso? É para significar que a bondade, a paz, a benção e todas as coisas boas se tornam plenas em Jesus Cristo. É Ele que nos dá a oportunidade de fazer um ano verdadeiramente novo e feliz. E tudo isso é possível, quando nossa fé se renova em Deus e, mais ainda, quando Cristo nascer em nosso coração. Que o nosso coração se transforme numa simples e bela manjedoura, pois é nele que Cristo deseja nascer na noite Santa de Natal, onde os anjos cantam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que possamos deixar ser guiado pela luz do Menino Deus, para que 2019 venha valer a pena. A todos desejo um abençoado Natal e um Ano Novo santo e feliz. Recebam o meu abraço e as bençãos de Deus, Nosso Senhor.

Seminarista Gabriel Henrique da Silva, 21 anos, 2º ano de Filosofia no Seminário Diocesano de Campanha, natural de Varginha-MG.

É natal! Deus se encarnou, fez-se um de nós, assumiu a humanidade pela sua salvação. Quão maravilhosa é a bondade de Deus que, apesar dos nossos pecados e das nossas infidelidades, por amor tão grande, quis dar-nos a vida plena. Este é o mistério que celebramos: a grandeza do Deus Altíssimo que se faz humilde, pequeno e pobre. Aprendamos, contemplando o presépio, a viver a fraternidade, o amor, o silêncio e a serenidade. Os anjos anunciam jubilosos: “Paz na terra aos homens que o Senhor ama!” Que a paz encha os nossos corações e que a alegria pelo Nascimento de Jesus transforme nossa vida na esperança de que, se ele nos ama, também cuida de nós. Feliz natal!

Paróquia Cristo Bom Pastor de Elói Mendes

O CSul entrou em contato com a secretaria da Paróquia Cristo Bom Pastor de Elói Mendes, pastoreada pelo Padre Mário da Silva Quirino Rabelo, que nos enviou a mensagem acima, e listamos aqui as celebrações das Santas Missas de Natal e Ano Novo na paróquia. Confira:

Dia 24 – Segunda Feira 19h – Missa na Igreja São Cristóvão 21h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida Dia 25 – Terça Feira 07h, 10h e 18h30 – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida

Dia 31 – Segunda Feira 19h – Adoração ao Santíssimo Sacramento. 20h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida Dia 1º – Terça Feira 07h, 10h e 18h30 – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida

Redação CSul – Iago Almeida