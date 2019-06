Maria da Fé tem sexto dia seguido de geada

Com geada e baixas temperaturas nesta segunda –feira (25), Maria da Fé tem mais um início de dia gelado. De acordo com a Secretaria de Turismo, com o registro, este foi o sexto dia seguido de geadas na cidade.

Os termômetros do município registraram temperaturas entre 0,6º C e 0,8º C no início da manhã. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que a temperatura na cidade foi de 2,8º C, às 6h.

No último domingo (09), também foi gelado na cidade, com temperatura de 2,7º C. No município de Monte Verde, distrito de Camanducaia, o Inmet registrou 3,3º C durante a manhã. Em São Sebastião do Paraíso, a mínima foi de 9,9º C; já em Varginha, 10,8º C e em Machado, 11,8º C.

De acordo com o Inmet, a previsão do tempo para os próximos dias na região é de céu claro, com nevoeiro no início da manhã. A massa de ar seco continua pelo Sul de Minas e impede a formação de nuvens. Então, os próximos dias devem ser sem chuva.

Fotos: William Siqueira