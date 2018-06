Mais veículos são alvos de ataques na região; Quatro ônibus foram queimados em São Bento Abade e São Lourenço

Ataques chegam ao 4º dia consecutivo: caminhão da Copasa foi incendiado em Santa Rita do Sapucaí e quatro ônibus foram queimados em São Bento Abade e São Lourenço

A onda de ataques a ônibus, veículos menores e imóveis continua se expandindo por Minas Gerais e já atingiu mais de 30 cidades entre esta terça-feira (5) e a manhã desta quarta-feira (6). Os últimos casos foram registrados no Sul de Minas e novamente na Grande BH.

Na região, com os novos ataques, chega a 18 o número de cidades alvos dos crimes desde a noite do último domingo (3).

As polícias Militar e Civil, com o apoio da Polícia Federal, investigam a origem dos crimes, mas mantêm as apurações em sigilo. Já foram detidas 47 pessoas. Na região, a PM prendeu dois acusados de serem mandantes de atentados.

A investigação aponta ação coordenada por organização criminosa de atuação nacional, devido à pressão sobre presos ligados a ela nas penitenciárias mineiras.

O governador Fernando Pimentel disse que o estado paga o preço por ter sistema prisional mais rigoroso que o restante do país. Mas avisa: “Não vamos transigir com nossa política carcerária”.

Além do empenho de todo o efetivo policial para tentar conter os ataques, com PM’s à paisana nos ônibus das cidades mais visadas, está sendo estudada a transferência de presidiários de outros estados integrantes de facções criminosas para o sistema federal.

São Bento Abade

Por volta das 21h desta terça, dois ônibus que faziam transporte de estudantes foram queimados no pátio de uma escola na Rua João Vilela Rezende, centro da cidade. Um taxista de 41 anos, já conhecido da polícia, foi preso suspeito de envolvimento nos crimes. Ele foi localizado em um posto médico depois que seu veículo capotou na LMG-862. Segundo a PM, na versão do taxista, ele foi abordado em Três Corações e obrigado a dirigir para quatro criminosos que estavam armados e com galões de combustível.

Após uma tentativa frustrada de queimar um ônibus no Bairro Cinturão Verde, um dos homens mandou o taxista dirigir até São Bento do Abade, onde incendiaram os escolares ao encontrar o portão da escola aberto. Um terceiro veículo foi parcialmente atingido pelas chamas. Em seguida, eles entraram no táxi e seguiram em alta velocidade para Três Corações e, no caminho, houve a capotagem.

Os homens que estavam no carro fugiram para um cafezal e não foram localizados. Ainda de acordo com a PM, o taxista conseguiu identificar três dos quatro envolvidos, que têm idades entre 17 e 18 anos, mas eles não foram localizados. O suspeito foi levado para a delegacia e as buscas continuam.

São Lourenço

Ainda na noite de terça, um ônibus foi incendiado no Bairro Carioca. O motorista contou à PM que seguia pela Rua Fani com seis passageiros e o cobrador quando foi surpreendido por pelo menos 12 homens encapuzados, armados com revólveres e segurando galões de combustível. O bando atirou pedras em direção ao veículo para que ele parasse. O motorista abriu as portas para os passageiros conseguirem fugir e, antes de queimar o veículo, os bandidos levaram todo o dinheiro das passagens.

Após denúncias, três homens foram levados para a delegacia sob suspeita de envolvimento no ataque, um deles flagrado por tráfico de drogas.

Cambuí

Às 2horas desta quarta-feira, uma agência do Banco Bradesco foi atingida por dois coquetéis molotov. Uma das garrafas atingiu a fachada e a outra caiu perto da porta giratória na parte interna. A Polícia Militar foi chamada pela central de monitoramento do banco que informou sobre as chamas no local. A polícia faz rastreamento para tentar localizar os responsáveis pelo crime.

Alfenas

Bandidos tentaram incendiar uma agência da Caixa Econômica Federal durante a madrugada de quarta. A unidade fica na Avenida Jovino Fernandes de Sales, Bairro Jardim Alvorada. Conforme a Polícia Militar, a central de monitoramento comunicou o incêndio. Chegando lá, uma testemunha havia acabado de apagar o fogo com ajuda do extintor de uma viatura da Guarda Municipal.

Santa Rita do Sapucaí

Um caminhão foi incendiado no almoxarifado da Copasa durante a madrugada de quarta. A suspeita é de que seja criminoso. Segundo testemunhas, uma garrafa pet com restos de gasolina foi encontrada no local. Os bombeiros foram acionados e fizeram

combate das chamas. A PM segue em rastreamento.

Lavras

Um posto da Polícia Militar na Praça Doutor José Esteves, na zona norte, foi alvo de um incêndio criminoso às 23horas de staterça-feira. Um homem não identificado quebrou uma janela lateral, arremessou líquido inflamável e ateou fogo no interior do imóvel. As chamas atingiram cortinas, um armário pequeno, uma cadeira e fiações. Um recipiente com traços de gasolina foi recolhido pela perícia perto do local. Policiais conseguiram apagar as chamas.

Cidades atingidas no Sul de Minas