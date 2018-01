Mais uma morte suspeita de febre amarela no Sul de Minas

A Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, no Sul de Minas, investiga um caso suspeito de febre amarela. Um homem de 45 anos morreu na manhã desta terça-feira, dia 23, no Hospital Escola de Itajubá. A vítima é de Conceição dos Ouros, também no Sul de Minas, que estava internada no Hospital Escola desde domingo, dia 21.

Este é o segundo caso no Sul de Minas que está sendo investigado. O primeiro foi um turista de São Paulo, que estava em São Tomé das Letras, passou mal e foi internado no Hospital São Sebastião, em Três Corações, ele morreu no domingo.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: medicinaitajuba