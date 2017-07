Mais de 20% estimativa de crescimento em relação a roubos e furtos na cidade de Guaxupé

Moradores e comerciantes estão preocupados com os furtos e roubos em Guaxupé. O número de ocorrências vem crescendo na cidade, que já tem em médias três ocorrências por dia, segundo a Secretaria Estadual de Defesa Social (Seds).

Entre janeiro e maio de 2017, foram registrados 536 casos de furtos e roubos na cidade, quantidade 21,54% maior do que no ano passado, quando foram 441 casos no mesmo período.