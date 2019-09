Mais de 14 mil casos de dengue confirmados no Sul de Minas

Nas unidades regionais de saúde sul mineiras, os casos passaram de 507 do ano passado para 14.117, indicando um aumento de 2.684% de janeiro até agosto, quando colocado em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo os dados do Ministério da Saúde o aumento de casos na região recebeu um impulso de três municípios. Sendo eles, Passos com 3.323 ocorrências, São Sebastião do Paraíso com 1.1775 casos e Três Pontas com 1.658 ocorrências registradas.