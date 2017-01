Maioria dos afogamentos ocorre em rios e cachoeiras no Sul de Minas

Somente até o dia 7 de janeiro deste ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 15 afogamentos no estado. Segundo a instituição, 90% dos acidentes com água acontecem em áreas naturais, como rios, represas, lagoas, cachoeiras e córregos, sendo que, a maior parte deles, 25%, são nos rios. Já os outros 10% são em águas não naturais, sendo que 2% delas acontecem em piscinas. Os índices de afogamentos aumentam entre os meses de novembro e fevereiro, chegando a 44% dos registros.

Em 2014, 78 dos 385 afogamentos, ou seja, 20,25% dos casos no estado foram na região do Sul de Minas. Já em 2015, a porcentagem diminuiu para 18,51%, ou seja, foram registrados 70 afogamentos na região e 378, quase dez a menos em Minas Gerais. Apesar da redução, o número de casos continua alto no Estado. Nestes dois anos, foi registrado cerca de um afogamento por dia pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a instituição, 51% das vítimas são pessoas com até 29 anos. No Sul de Minas, duas crianças morreram afogadas em Poços de Caldas no início deste ano. No dia 2 de janeiro, um menino de 1 ano e meio se afogou depois de cair em uma piscina de 1000 litros, no quintal de casa. No dia 8, um menino de 5 anos morreu afogado em uma piscina pública no Complexo Juca Cobra.

“É importante ressaltar que crianças devem ficar com uma distância de segurança de um braço e ser sempre observadas pelos pais. Adultos, em caso de afogamento, não devem pular para salvar o outro, mas sim utilizar de materiais para auxiliar, como cordas, galhos; e ligar para o 193”, alerta o Tenente do Corpo de Bombeiros, Claudio de Souza.

Via: G1